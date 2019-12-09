В УПЦ (МП) тайно рукоположен в епископы архимандрит Калинник, который способствовал оккупации Крыма

9 декабря, 2019, 11:42

В воскресенье, 8 декабря, в Чернигове рукоположили в епископы архимандрита УПЦ (МП) Калинника (Константина Чернышева), который поддерживал оккупацию Крыма Россией

Об этом сообщил епископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 г. За что получил награду от оккупантов и ею весьма похвалялся. Еще почти четыре года назад в Лавре был избран на " викарного епископа " в Крым, но из-за огласки в прессе - до сих пор опасались посвящали, потому что такого кандидата могли просто арестовать как пособника оккупантов ", - рассказал Зоря.

Зоря уточнил, что крымского коллаборанта рукоположили во епископа Бахчисарайского в Нежинском Казацкому Николаевском соборе.

По данным сайта " Миротворец ", Константин Чернышев осуществлял в Крыму антиукраинскую агитацию, разместив склад оружия для незаконного формирования "Самооборона Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где был настоятелем.

Оккупанты наградили Чернышева медалью "За защиту Крыма".