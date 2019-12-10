"Рома" предложила 12 млн евро за футболиста "Шахтера"
10 декабря, 2019, 20:49
Итальянская "Рома" предложила 12 млн евро за полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона
Об этом сообщает sport5.co.il.
Вингер "Шахтера" Манор Соломон может перейти в итальянскую "Рому". Римский клуб предложил "горнякам" 12 млн евро за полузащитника.
В подписании израильтянина лично заинтересован португальский тренер Пауло Фонсека, который в свое время подписал Соломона в "Шахтер", а теперь пытается повторить трансфер уже в "Роме".
В нынешнем сезоне Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт Манора Соломона с "горняками" рассчитан до 30 июня 2024 года.
- 9 декабря футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что через несколько лет планирует перейти в топ-клуб уровня английского "Манчестер Сити".
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