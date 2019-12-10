 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Рома" предложила 12 млн евро за футболиста "Шахтера"

"Рома" предложила 12 млн евро за футболиста "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Итальянская "Рома" предложила 12 млн евро за полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона

Об этом сообщает sport5.co.il.

Вингер "Шахтера" Манор Соломон может перейти в итальянскую "Рому". Римский клуб предложил "горнякам" 12 млн евро за полузащитника.

В подписании израильтянина лично заинтересован португальский тренер Пауло Фонсека, который в свое время подписал Соломона в "Шахтер", а теперь пытается повторить трансфер уже в "Роме".

В нынешнем сезоне Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт Манора Соломона с "горняками" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать