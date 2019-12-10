"Почему не ходить в туалет ночью", подагра и Децл: что украинцы искали в Google в 2019 году

10 декабря, 2019, 12:30

Компания Google Украина предоставила результаты своего исследования о топ-запросах украинцев по динамике популярности

Информацию об этом передает ain.ua .

В рейтинг попали запросы, которые в течение года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам и темам.

В частности, топ-запросами 2019 среди украинцев стали:

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Запросы на персон среди украинцев следующие:

Потери года:

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Наиболее востребованными фильмами в этом году стали:

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублевки. Новогодний произвол

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

А вот сериалы искали такие:

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Выпускной

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя птичка

Молодежка 6 сезон

ТВ-шоу года

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на власть

Голос страны 2019

Топ-модель по-украински 3 сезон

Женитьба вслепую 2019

Мастер шеф. Профессионалы

Танцы со звездами 2019

Невеста для папы

Покупка года

iPhone 11

автокресло

МАУ билет

Укрзализныця билет

бустер

IQOS

вентилятор

Украина Португалия билеты

электросамокат

Мини-кондиционер

Запрос "Что такое?"

Томос

подагра

Формула Штайнмайера

выслово

дебаты

сонный паралич

зона 51

импичмент

NFC

мажоритарка

А вот на вопрос "Почему?" украинцев всего интересовали ответы на следующее:

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграмм?

А на "Как?" Самые популярные запросы такие: