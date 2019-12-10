"Почему не ходить в туалет ночью", подагра и Децл: что украинцы искали в Google в 2019 году
Информацию об этом передает ain.ua .
В рейтинг попали запросы, которые в течение года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам и темам.
В частности, топ-запросами 2019 среди украинцев стали:
-
Игра престолов 8 сезон
-
Зеленский
-
Юлия Началова
-
Заворотнюк
-
Результаты выборов 2019
-
Децл
-
Чернобыль
-
Дебаты
-
Порошенко
-
Евровидение 2019
Запросы на персон среди украинцев следующие:
-
-
Анастасия Заворотнюк
-
-
MARUV
-
Потап
-
-
Игорь Коломойский
-
Билли Айлиш
-
Валерий Легасов
-
Алла Мазур
Потери года:
-
Юлия Началова
-
Децл
-
Алла Вербер
-
Люк Перри
-
Карл Лагерфельд
-
Дарья Лукьяненко
-
Камерон Бойс
-
Вилли Токарев
-
Сергей Доренко
-
Ирина Цывина
Наиболее востребованными фильмами в этом году стали:
-
Джокер
-
Мстители: Финал
-
Аквамен
-
Оно 2
-
Полицейский с Рублевки. Новогодний произвол
-
Король Лев
-
Однажды в Голливуде
-
Капитан Марвел
-
Захар Беркут
-
Как приручить дракона 3
А вот сериалы искали такие:
-
Игра престолов 8 сезон
-
Чернобыль
-
Тайная любовь
-
Крепостная
-
ИП Пирогова
-
Школа. Выпускной
-
Жуки
-
Ничто не случается дважды
-
Ранняя птичка
-
Молодежка 6 сезон
ТВ-шоу года
-
Евровидение 2019
-
Холостяк 2019
-
Оскар 2019
-
Право на власть
-
Голос страны 2019
-
Топ-модель по-украински 3 сезон
-
Женитьба вслепую 2019
-
Мастер шеф. Профессионалы
-
Танцы со звездами 2019
-
Невеста для папы
Покупка года
-
iPhone 11
-
автокресло
-
МАУ билет
-
Укрзализныця билет
-
бустер
-
IQOS
-
вентилятор
-
Украина Португалия билеты
-
электросамокат
-
Мини-кондиционер
Запрос "Что такое?"
-
Томос
-
подагра
-
Формула Штайнмайера
-
выслово
-
дебаты
-
сонный паралич
-
зона 51
-
импичмент
-
NFC
-
мажоритарка
А вот на вопрос "Почему?" украинцев всего интересовали ответы на следующее:
-
Почему падает доллар?
-
Почему умер Децл?
-
Почему умерла Юлия Началова?
-
Почему Зеленский не пришел на стадион?
-
Почему взорвался Чернобыль?
-
Почему в Киеве туман?
-
Почему скисает молоко?
-
Почему на Троицу нельзя купаться?
-
Почему нельзя ходить в туалет ночью?
-
Почему не работает Инстаграмм?
А на "Как?" Самые популярные запросы такие:
-
Как сделать Инстаграм темным?
-
Как удалить аккаунт Инстаграм?
-
Как узнать свой номер телефона?
-
Как проверить себя в списках избирателей?
-
Как говорят животные?
-
Орхидея как ухаживать?
-
Как есть авокадо?
-
Как перевести деньги с телефона на телефон?
-
Как сделать слайм без клея?
-
Как завязать шнурки?
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