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Espreso.tvОбщество"Почему не ходить в туалет ночью", подагра и Децл: что украинцы искали в Google в 2019 году

"Почему не ходить в туалет ночью", подагра и Децл: что украинцы искали в Google в 2019 году

Компания Google Украина предоставила результаты своего исследования о топ-запросах украинцев по динамике популярности

Информацию об этом передает ain.ua .

В рейтинг попали запросы, которые в течение года росли быстрее всего. Они показывают всплески интереса пользователей к событиям, персонам и темам.

В частности, топ-запросами 2019 среди украинцев стали:

  • Игра престолов 8 сезон

  • Зеленский

  • Юлия Началова

  • Заворотнюк

  • Результаты выборов 2019

  • Децл

  • Чернобыль

  • Дебаты

  • Порошенко

  • Евровидение 2019

Запросы на персон среди украинцев следующие:

Потери года:

  • Юлия Началова

  • Децл

  • Алла Вербер

  • Люк Перри

  • Карл Лагерфельд

  • Дарья Лукьяненко

  • Камерон Бойс

  • Вилли Токарев

  • Сергей Доренко

  • Ирина Цывина

Наиболее востребованными фильмами в этом году стали:

  • Джокер

  • Мстители: Финал

  • Аквамен

  • Оно 2

  • Полицейский с Рублевки. Новогодний произвол

  • Король Лев

  • Однажды в Голливуде

  • Капитан Марвел

  • Захар Беркут

  • Как приручить дракона 3

А вот сериалы искали такие:

  • Игра престолов 8 сезон

  • Чернобыль

  • Тайная любовь

  • Крепостная

  • ИП Пирогова

  • Школа. Выпускной

  • Жуки

  • Ничто не случается дважды

  • Ранняя птичка

  • Молодежка 6 сезон

ТВ-шоу года

  • Евровидение 2019

  • Холостяк 2019

  • Оскар 2019

  • Право на власть

  • Голос страны 2019

  • Топ-модель по-украински 3 сезон

  • Женитьба вслепую 2019

  • Мастер шеф. Профессионалы

  • Танцы со звездами 2019

  • Невеста для папы

Покупка года

  • iPhone 11

  • автокресло

  • МАУ билет

  • Укрзализныця билет

  • бустер

  • IQOS

  • вентилятор

  • Украина Португалия билеты

  • электросамокат

  • Мини-кондиционер

Запрос "Что такое?"

  • Томос

  • подагра

  • Формула Штайнмайера

  • выслово

  • дебаты

  • сонный паралич

  • зона 51

  • импичмент

  • NFC

  • мажоритарка

А вот на вопрос "Почему?" украинцев всего интересовали ответы на следующее:

  • Почему падает доллар?

  • Почему умер Децл?

  • Почему умерла Юлия Началова?

  • Почему Зеленский не пришел на стадион?

  • Почему взорвался Чернобыль?

  • Почему в Киеве туман?

  • Почему скисает молоко?

  • Почему на Троицу нельзя купаться?

  • Почему нельзя ходить в туалет ночью?

  • Почему не работает Инстаграмм?

А на "Как?" Самые популярные запросы такие:

  • Как сделать Инстаграм темным?

  • Как удалить аккаунт Инстаграм?

  • Как узнать свой номер телефона?

  • Как проверить себя в списках избирателей?

  • Как говорят животные?

  • Орхидея как ухаживать?

  • Как есть авокадо?

  • Как перевести деньги с телефона на телефон?

  • Как сделать слайм без клея?

  • Как завязать шнурки?

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