"Донбасс и Крым - это Украина": Зеленский в Париже отметил невозможность уступать территории
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с лидерами стран "нормандской четверки", передает Еспресо.TV.
"Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки Украиной территориями в пределах международно определенных границ. Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина", - сказал Зеленский, называя "красные линии", которые Украина не будет переходить .
Президент Украины также отметил, что украинцы ожидают конкретных действий сторон и не удовлетворятся обещаниями.
"Украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. Мы имеем действительно надежду на соблюдение всех договоренностей, но есть также четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - добавил Зеленский.
- Напомним, Зеленский также заявил, что во время саммита настаивал на возвращении Украине контроля за государственной границей с РФ к проведению выборов в ОРДЛО.
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