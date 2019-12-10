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Espreso.tvОбщество"Донбасс и Крым - это Украина": Зеленский в Париже отметил невозможность уступать территории

"Донбасс и Крым - это Украина": Зеленский в Париже отметил невозможность уступать территории


фото: france24.com
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в Париже отметил невозможность идти на уступки в вопросах территории Украины, в том числе по Крыму

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с лидерами стран "нормандской четверки", передает Еспресо.TV.

"Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки Украиной территориями в пределах международно определенных границ. Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина", - сказал Зеленский, называя "красные линии", которые Украина не будет переходить .

Президент Украины также отметил, что украинцы ожидают конкретных действий сторон и не удовлетворятся обещаниями.

"Украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. Мы имеем действительно надежду на соблюдение всех договоренностей, но есть также четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - добавил Зеленский.

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