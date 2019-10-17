Послы западных стран встретились с освобожденными политзаключенными
17 октября, 2019, 20:30
Узники Кремля, освобожденные при обмене между Украиной и РФ, встретились с послами западных стран
Об этом в Facebook сообщил глава "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.
Во встрече, состоявшейся в посольстве Великобритании в Украине, приняли участие, в частности Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Николай Карпюк, Артур Панов.
"Главный посыл освобожденных наших в страны-друзей - продолжать борьбу за свободу и других украинских политзаключенных Кремля. Еще около сотни наших граждан продолжают сидеть в застенках путинского режима. Санкции, публичные требования, поддержка семей политзаключенных и обеспечение адвокатской помощи пленникам - всю эту помощь мы получали от развитых стран в течение этих лет. И надеемся, что эта линия давления на Россию, а также помощи Украине - продолжится во внешней политике стран-друзей ", - говорится в посте.
Напомним, в Киеве установили инсталляцию-напоминание о политзаключенных - 87 капканов в поддержку 87 пленников Кремля
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха