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Espreso.tvОбществоПослы западных стран встретились с освобожденными политзаключенными

Послы западных стран встретились с освобожденными политзаключенными

Узники Кремля, освобожденные при обмене между Украиной и РФ, встретились с послами западных стран
Об этом в Facebook сообщил глава "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.
 
Во встрече, состоявшейся в посольстве Великобритании в Украине, приняли участие, в частности Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Николай Карпюк, Артур Панов.
 
"Главный посыл освобожденных наших в страны-друзей - продолжать борьбу за свободу и других украинских политзаключенных Кремля. Еще около сотни наших граждан продолжают сидеть в застенках путинского режима. Санкции, публичные требования, поддержка семей политзаключенных и обеспечение адвокатской помощи пленникам - всю эту помощь мы получали от развитых стран в течение этих лет. И надеемся, что эта линия давления на Россию, а также помощи Украине - продолжится во внешней политике стран-друзей ", - говорится в посте.
 
Напомним, в Киеве установили инсталляцию-напоминание о политзаключенных - 87 капканов в поддержку 87 пленников Кремля

 

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