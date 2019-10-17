Послы западных стран встретились с освобожденными политзаключенными

17 октября, 2019, 20:30

Узники Кремля, освобожденные при обмене между Украиной и РФ, встретились с послами западных стран

Об этом в Facebook сообщил глава "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.

Во встрече, состоявшейся в посольстве Великобритании в Украине, приняли участие, в частности Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Николай Карпюк, Артур Панов.

"Главный посыл освобожденных наших в страны-друзей - продолжать борьбу за свободу и других украинских политзаключенных Кремля. Еще около сотни наших граждан продолжают сидеть в застенках путинского режима. Санкции, публичные требования, поддержка семей политзаключенных и обеспечение адвокатской помощи пленникам - всю эту помощь мы получали от развитых стран в течение этих лет. И надеемся, что эта линия давления на Россию, а также помощи Украине - продолжится во внешней политике стран-друзей ", - говорится в посте.