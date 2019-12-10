Никаких договоренностей по транзиту российского газа не достигли, - Коболев
10 декабря, 2019, 00:31
На встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не достигли договоренностей по транзиту газа
Об этом сообщает пресс служба НАК Нафтогаз.
По его словам, пока договоренностей по транзиту газа не достигнуто.
"Что важно, так как мы готовили украинскую позицию в Киеве, а это заняло определенное время, таким образом, как велись переговоры, украинская сторона, и на сей раз занимала нашу стандартную позицию, которая нацелена на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива. То есть нашей ГТС и как "Нафтогаза", который является владельцем уже выигранного кейса в Стокгольме и новых кейсов Стокгольма", - отметил Коболев.
- Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в рамках Нормандской встречи представители России и Украины договорились в дальнейшем вести переговоры по газу.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать