Нормандский саммит завершился
10 декабря, 2019, 00:19
Лидеры Франции, Германии, России и Украины завершили переговоры
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на французскую сторону.
Завершился рабочий ужин, который длился 2 часа.
"Ужин завершился, общая пресс-конференция (четырех президентов) начнется через 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.
- Зеленский и Путин поговорили наедине и присоединились к общему ужину лидеров "нормандской четверки".
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