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Espreso.tvОбществоНормандский саммит завершился

Нормандский саммит завершился

Лидеры Франции, Германии, России и Украины завершили переговоры

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на французскую сторону.

Завершился рабочий ужин, который длился 2 часа.

"Ужин завершился, общая пресс-конференция (четырех президентов) начнется через 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

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