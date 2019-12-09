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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин присоединились к ужину лидеров "нормандской четверки"

Зеленский и Путин присоединились к ужину лидеров "нормандской четверки"

Зеленский и Путин поговорили наедине и присоединились к общему ужину лидеров "нормандской четверки"

Об этом сообщает Hromadske в своем телеграмм-канале.

Брифинг по результатам их переговоров задерживается, вероятно, на час.

Подход к прессе ожидается около 23:00 по Киеву.

  • Российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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