Зеленский и Путин присоединились к ужину лидеров "нормандской четверки"

9 декабря, 2019, 22:24

Зеленский и Путин поговорили наедине и присоединились к общему ужину лидеров "нормандской четверки"

Об этом сообщает Hromadske в своем телеграмм-канале.

Брифинг по результатам их переговоров задерживается, вероятно, на час.

Подход к прессе ожидается около 23:00 по Киеву.