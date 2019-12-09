Зеленский и Путин присоединились к ужину лидеров "нормандской четверки"
9 декабря, 2019, 22:24
Зеленский и Путин поговорили наедине и присоединились к общему ужину лидеров "нормандской четверки"
Об этом сообщает Hromadske в своем телеграмм-канале.
Брифинг по результатам их переговоров задерживается, вероятно, на час.
Подход к прессе ожидается около 23:00 по Киеву.
- Российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно