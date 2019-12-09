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Espreso.tvОбществоРоссия предлагала развести войска по всей линии фронта, Украина согласилась на три новых участка, - СМИ

Россия предлагала развести войска по всей линии фронта, Украина согласилась на три новых участка, - СМИ

На саммите "нормандской четверки" лидеры согласовали разведение сил на Донбассе еще на трех участках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации.

По данным источника, российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласованы только три участка.

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