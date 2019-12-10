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Espreso.tvОбществоНафтогаз назвал цену на газ для населения с нового года

Нафтогаз назвал цену на газ для населения с нового года


фото: reuters
При текущих транспортных тарифах конечная гарантированная розничная цена на газ в январе-апреле 2020 года для нужд населения с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м. В начале 2019 года цена составляла 8,5 грн за 1 куб. м

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза Украины"

Гарантированная оптовая цена "Нафтогаза" зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. Куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газзбутив), что позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1-м квартале 2020 года.

Предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой "Нафтогаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6236 грн за тыс. куб. м.

"Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также наценки газсбытов. При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м (против 8,5 грн за 1 куб. м в 1-м квартале 2019 г.) ", - отмечается в сообщении. Сообщается, что гарантированная цена была определена на основании котировок на одной из крупнейших европейских газовых бирж и зафиксирована на уровне фактических форвардных контрактов с поставкой в январе-марте 2020 года, которые заключил "Нафтогаз".

Отмечается, что гарантированная цена на газ будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды.

"С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не нужно никаких действий, подписание дополнительных соглашений или внесения предоплаты ", - говорится в сообщении.

При этом любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональных сбытовых компаний, которые предложат алгоритм отказа от гарантированной цены, наиболее удобный клиенту. После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной цене.

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