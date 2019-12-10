Личный тренер Беленюка возглавил сборную Украины

10 декабря, 2019, 14:25

Личный тренер чемпиона мира по греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка Владимир Шацких возглавил сборную Украины

Об этом сообщает Xsport.

По результатам голосования членов исполкома Ассоциации спортивной борьбы Украины, новым главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал Владимир Шацких.

Он пришел на смену Сергею Андрееву, который покинул команду после года работы в должности главного тренера.

Владимир Шацких является чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2009 по греко-римской борьбе. Он является личным тренером серебряного призера Олимпийских игр-2016 и двукратного чемпиона мира Жана Беленюк.