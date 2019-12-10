Конгресс США не вписал в санкции госдолг России
Об этом говорится в опубликованном тексте бюджета на сайте комитета по вооруженным силам американского сената.
Санкции против госдолга России были включены в первоначальный проект бюджета Палаты представителей. Однако после согласования бюджета в понедельник, 9 декабря, этот пункт убрали. При этом конгрессмены не объяснили, почему этот пункт не был включен в документ.
"Поправки (в бюджет, - ред.) от палаты представителей включали пункт о запрете на операции, связанные с новым российским государственным долгом. Законопроект сената США не содержит такого положения. (Палата представителей - ред.) снимает этот пункт", - говорится в документе.
Напомним, в оборонный бюджет включили санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
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