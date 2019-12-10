Генштаб назвал имена погибших из-за взрыва мины украинских военных
10 декабря, 2019, 17:54
Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения.
В зоне ООС трое военнослужащих взорвалось на мине, Генеральный штаб назвал их имена
Об этом штаб сообщил в Facebook.
Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения.
Младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения.
Старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.
Командование Вооруженных Сил Украины, командование и личный состав ООС выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.
- В понедельник, 9 декабря, трое военнослужащих из состава Операции объединенных сил погибли в результате подрыва на взрывном устройстве.
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