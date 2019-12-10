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Espreso.tvОбществоГенштаб назвал имена погибших из-за взрыва мины украинских военных

Генштаб назвал имена погибших из-за взрыва мины украинских военных


фото: epa
В зоне ООС трое военнослужащих взорвалось на мине, Генеральный штаб назвал их имена

Об этом штаб сообщил в Facebook.

Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения.
Младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения.
Старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

Командование Вооруженных Сил Украины, командование и личный состав ООС выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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