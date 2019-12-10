В зоне ООС погибли трое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В течение дня 9 декабря российские оккупанты 7 раз обстреляли украинских военных.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинских военных неподалеку Водяного из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Березового - из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли возле Луганского из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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