Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц", что продвигает гендерное равенство

10 декабря, 2019, 16:09

Супруга президента Украины Елена Зеленская хочет присоединения страны к международной организации "Партнерство Биарриц" по продвижению гендерного равенства

Об этом Елена Зеленская сообщила в речи на третьем Украинском женском конгрессе, передает пресс-служба президента Украины.

В речи супруга президента Украины призвала Кабинет министров и Владимира Зеленского помочь присоединению Украины к клубу государств "Партнерству Биарриц".

"Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства", - сказала Зеленская.

Супруга президента обратила внимание на те позитивные изменения, которые уже произошли для улучшения положения женщин в украинском обществе, - признание приоритета гендерной политики на правительственном уровне, отмена запрета для женщин на ряд профессий, в частности в сфере безопасности и обороны, принятия национального законодательства по противодействию домашнему насилию.

"Это важные шаги. Однако нам есть к чему стремиться. Мы - европейское государство, которое учитывает принципы равенства и считает их своей ценностью. И сегодня я хочу инициировать присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства, которое позволит мобилизовать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей", - сказала Зеленская.

Супруга президента выразила убеждение, что Украина должна взять на себя обязательства по противодействию насилию, обеспечению доступа к инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию, расширение экономических возможностей женщин и обеспечения их полноценного участия в политической и общественной жизни.

"Прежде всего, мы говорим о будущем украинцев и украинок, о семьях, которым должно быть комфортно совмещать карьеру с личной жизнью, о необходимости создания дружественного к детям общества с соответствующей инклюзивной инфраструктурой, комнатами семьи и ребенка. "Безбарьерное пространство - это, кроме того, обеспечение достойных условий жизни для людей с инвалидностью, где гендерная составляющая также должна быть учтена", - добавила Зеленская.