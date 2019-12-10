Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц", что продвигает гендерное равенство
Об этом Елена Зеленская сообщила в речи на третьем Украинском женском конгрессе, передает пресс-служба президента Украины.
В речи супруга президента Украины призвала Кабинет министров и Владимира Зеленского помочь присоединению Украины к клубу государств "Партнерству Биарриц".
"Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства", - сказала Зеленская.
Супруга президента обратила внимание на те позитивные изменения, которые уже произошли для улучшения положения женщин в украинском обществе, - признание приоритета гендерной политики на правительственном уровне, отмена запрета для женщин на ряд профессий, в частности в сфере безопасности и обороны, принятия национального законодательства по противодействию домашнему насилию.
"Это важные шаги. Однако нам есть к чему стремиться. Мы - европейское государство, которое учитывает принципы равенства и считает их своей ценностью. И сегодня я хочу инициировать присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства, которое позволит мобилизовать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей", - сказала Зеленская.
Супруга президента выразила убеждение, что Украина должна взять на себя обязательства по противодействию насилию, обеспечению доступа к инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию, расширение экономических возможностей женщин и обеспечения их полноценного участия в политической и общественной жизни.
"Прежде всего, мы говорим о будущем украинцев и украинок, о семьях, которым должно быть комфортно совмещать карьеру с личной жизнью, о необходимости создания дружественного к детям общества с соответствующей инклюзивной инфраструктурой, комнатами семьи и ребенка. "Безбарьерное пространство - это, кроме того, обеспечение достойных условий жизни для людей с инвалидностью, где гендерная составляющая также должна быть учтена", - добавила Зеленская.
- "Партнерство Биарриц" было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биарриц (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы - усилить ответственность "Большой семерки" и консолидировать усилия других государств по достижению гендерного равенства.
- Ранее Елена Зеленская определила приоритетами своей деятельности питания в школах и инклюзивные программы.
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