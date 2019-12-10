До вчерашнего дня Путин был врагом, теперь он партнер, - Бессмертный о Нормандском саммите
Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный, сообщает НВ.
"До вчерашнего дня он был врагом; человеком, который давал команды осуществлять аннексию Крыма, вводить войска, отдавал команду сбивать самолет MH17, давал команду Гиркину (Стрелкову) и всем другим заходить на Донбасс ... Со вчерашнего дня он стал партнером Зеленского по переговорному процессу. А это впадение в лабузения: "Владимир Владимирович скажет", "Владимир Владимирович исправит", "Мы с Владимиром Владимировичем расходимся в позициях" и др ... Вы - враги! ", - сказал Бессмертный.
Также он добавил, что вчерашние переговоры Зеленского и Путина выглядели как "встреча после долгой разлуки", где решались проблемы якобы созданные кем-то другим, а не Россией.
"Эти проблемы Путин и натворил, и к нему надо относиться как к противнику, как к врагу", - заявил Бессмертный.
- Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о вероятности срыва договоренностей лидеров стран "нормандского формата" на любом из этапов урегулирования.
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