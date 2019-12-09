Зеленский и Путин зашли в тупик в отношении границы и выборов, но договорились об обмене, - СМИ

9 декабря, 2019, 23:29

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в украинской делегации.

"По границе зашли в штыки и не договорились", - сообщил собеседник издания.

По его словам, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

В то же время стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.

Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

Официальная позиция сторон ожидается на пресс-конференции лидеров 4-х государств.