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Espreso.tvМирЗеленский и Путин зашли в тупик в отношении границы и выборов, но договорились об обмене, - СМИ

Зеленский и Путин зашли в тупик в отношении границы и выборов, но договорились об обмене, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в украинской делегации.

"По границе зашли в штыки и не договорились", - сообщил собеседник издания.

По его словам, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

В то же время стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.

Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

Официальная позиция сторон ожидается на пресс-конференции лидеров 4-х государств.

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