Зеленский и Путин скоро начнут встречу, - Гончаренко
9 декабря, 2019, 19:11
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что примерно в 19:10 должна начаться встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV .
"Встреча Зеленского и Путина начнется с минуты на минуту", - сказал Гончаренко.
Встреча продлится по плану час.
- В Офисе президента анонсируют, что пресс-конференция будет после последней двусторонней встречи.
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