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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин скоро начнут встречу, - Гончаренко

Зеленский и Путин скоро начнут встречу, - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что примерно в 19:10 должна начаться встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV .

"Встреча Зеленского и Путина начнется с минуты на минуту", - сказал Гончаренко.

Встреча продлится по плану час.

 

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