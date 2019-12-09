Зеленский и Путин скоро начнут встречу, - Гончаренко

9 декабря, 2019, 19:11

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что примерно в 19:10 должна начаться встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV .

"Встреча Зеленского и Путина начнется с минуты на минуту", - сказал Гончаренко.

Встреча продлится по плану час.