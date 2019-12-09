Путин рассказал о встрече с Зеленским: "Хорошо! По-деловому", - росСМИ

9 декабря, 2019, 22:20

Президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".