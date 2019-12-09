Путин рассказал о встрече с Зеленским: "Хорошо! По-деловому", - росСМИ
9 декабря, 2019, 22:20
Президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщают российские СМИ.
В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".
«Хорошо! Во-деловому »: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019
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