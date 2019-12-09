Двусторонняя встреча Зеленского с Путиным запланирована после "нормандского" саммита, - росСМИ
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на близкий к организаторам встречи источник.
"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в " нормандском формате "и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - сказал собеседник издания.
Напомним, встреча президента Украины с президентом Франции должна состояться в 15:05.
Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.
На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.
Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже.
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