Двусторонняя встреча Зеленского с Путиным запланирована после "нормандского" саммита, - росСМИ

9 декабря, 2019, 09:40

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным должна состояться после переговоров с участием всех четырех лидеров стран "нормандского" формата

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на близкий к организаторам встречи источник.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в " нормандском формате "и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - сказал собеседник издания.

Напомним, встреча президента Украины с президентом Франции должна состояться в 15:05.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.

На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже.