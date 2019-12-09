Зеленский пожал руку Путину, - Песков
9 декабря, 2019, 18:56
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин пожали друг другу руки перед нормандской встречей
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что воспринимает Нормандскую встречу как возможность решения вопроса Крыма.
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина вероятно пройдут в ночь с 9 на 10 декабря.
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