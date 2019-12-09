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Espreso.tvОбществоЗеленский пожал руку Путину, - Песков

Зеленский пожал руку Путину, - Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин пожали друг другу руки перед нормандской встречей

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что воспринимает Нормандскую встречу как возможность решения вопроса Крыма.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина вероятно пройдут в ночь с 9 на 10 декабря.

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