Вопрос Крыма в "нормандском формате" поднимать не планируют, - Мендель

9 декабря, 2019, 23:31

В рамках "нормандского формата" не планируется обсуждение оккупированного Крыма

Об этом по итогам саммита заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает РБК-Украина.

Мендель был задан вопрос, обсуждался ли Крым в "нормандском формате".

"Пока не планируется", - ответила она.

По ее словам, переговоры прошли успешно.

"Те позиции, которые высказывал президент Украины, они получили место и, я думаю, украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - добавила она.