Вопрос Крыма в "нормандском формате" поднимать не планируют, - Мендель
9 декабря, 2019, 23:31
В рамках "нормандского формата" не планируется обсуждение оккупированного Крыма
Об этом по итогам саммита заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает РБК-Украина.
Мендель был задан вопрос, обсуждался ли Крым в "нормандском формате".
"Пока не планируется", - ответила она.
По ее словам, переговоры прошли успешно.
"Те позиции, которые высказывал президент Украины, они получили место и, я думаю, украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - добавила она.
- Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет длилась 10-15 минут.
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