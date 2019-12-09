Встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз длилась не более 15 минут

9 декабря, 2019, 23:14

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет длилась 10-15 минут

Об этом сообщает РБК-Украина .

Сообщается, что Зеленский и Путин провели переговоры в формате тет-а-тет, которые длились не более 15 минут. Остальное время на встрече присутствовали члены делегации Украины и России.

По данным журналистики Кристины Зеленюк, двусторонняя встреча Зеленского с Путиным на самом деле длилась почти полтора часа.

"Но больше часа они говорили в присутствии Ермака, Оржеля, Витренко, Суркова, Миллера и Новака. Затем были переговоры Зеленского и Путина тет-а-тет, где-то минут 15", - написала она.