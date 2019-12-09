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Espreso.tvОбществоВетераны ВСУ порвали флаги России и "ЛДНР" в Париже

Ветераны ВСУ порвали флаги России и "ЛДНР" в Париже

Представители "Движения ветеранов Украины" в Париже разорвали флаги РФ и террористических организаций "ДНР/ЛНР"

Об этом сообщает Youtube-канал PavlovskyNews.

"Только что "Движение ветеранов Украины" разорвало флаги России и непризнанных "республик", и бросило их на землю", - говорится в сообщении.

  • В Елисейском дворце в Париже в рамках Нормандского саммита началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

 

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