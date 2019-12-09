Нормандский саммит: Зеленский начал встречу с Меркель
9 декабря, 2019, 17:23
В Елисейском дворце в Париже в рамках Нормандского саммита началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель
Об этом сообщает Офис президента.
"Идет двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.
- Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
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