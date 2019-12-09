У бывшей жены Труханова нашли $300 тыс. и пистолет, - ГПК
9 декабря, 2019, 15:21
На заседании ВАКС по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которому инкриминируют представление недостоверных сведений в декларациях, показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"На суде по делу Труханова показали интересное видео. Прокуроры показали обыски в доме госпожи Колтуновой. Официально - это экс-супруга одесского мэра. Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество", - отмечают в ГПК.
По словам мэра Одессы, деньги его мамы у Колтуновой, потому что она доверяет и "во многом ближе" экс-жене Труханова, чем он сам.
- Ранее сообщалось, что по делу Труханова объявили обвинительный акт.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно