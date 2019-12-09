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Espreso.tvОбществоУ бывшей жены Труханова нашли $300 тыс. и пистолет, - ГПК

У бывшей жены Труханова нашли $300 тыс. и пистолет, - ГПК


фото: rfe
На заседании ВАКС по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которому инкриминируют представление недостоверных сведений в декларациях, показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"На суде по делу Труханова показали интересное видео. Прокуроры показали обыски в доме госпожи Колтуновой. Официально - это экс-супруга одесского мэра. Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество", - отмечают в ГПК.

По словам мэра Одессы, деньги его мамы у Колтуновой, потому что она доверяет и "во многом ближе" экс-жене Труханова, чем он сам.

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