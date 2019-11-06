В деле Труханова огласили обвинительный акт
6 ноября, 2019, 15:49
"При участии прокуроров #САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.
В Антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу об обвинении мэра Одессы в декларировании недостоверной информации
Об этом сообщает пресс служба САП.
"При участии прокуроров #САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.
На заседание прокурор огласил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и адвокаты выступили с вступительными речами.
Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября 2019 года.
- Напомним, дело о внесении мэром Одессы Геннадия Труханова ложных данных в декларации будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы