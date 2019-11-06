В деле Труханова огласили обвинительный акт

6 ноября, 2019, 15:49

В Антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу об обвинении мэра Одессы в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает пресс служба САП.

"При участии прокуроров #САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.



На заседание прокурор огласил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и адвокаты выступили с вступительными речами.



Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября 2019 года.