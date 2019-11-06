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Espreso.tvОбществоВ деле Труханова огласили обвинительный акт

В деле Труханова огласили обвинительный акт


фото: rfe
В Антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу об обвинении мэра Одессы в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает пресс служба САП.

"При участии прокуроров #САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

На заседание прокурор огласил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и адвокаты выступили с вступительными речами.

Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября 2019 года.

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