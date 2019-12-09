СБУ обыскивает одесскую мэрию, - СМИ
9 декабря, 2019, 16:37
Служба безопасности Украины проводит обыски в мэрии Одессы
Об этом сообщает Думская.
Отмечают, что обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности.
- По данным СБУ, руководители нескольких департаментов Одесской мэрии обманули государство на миллионы гривен.
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