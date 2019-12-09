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Espreso.tvОбществоСБУ обыскивает одесскую мэрию, - СМИ

СБУ обыскивает одесскую мэрию, - СМИ


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины проводит обыски в мэрии Одессы

Об этом сообщает Думская.

Отмечают, что обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности.

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