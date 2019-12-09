Россия потеряет в семь раз больше Украины, если контракта на транзит газа не будет - исследование
Такой вывод приведен в исследовании, проведенном немецким Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (EWI).
Таким образом, российская экономика может потерять почти в 7 раз больше, чем украинская в случае так называемого нулевого транзита.
Потери России в исследовании связывают с тем, что страна не сможет в полной мере получить свою экспортную выручку от экспорта газа. Потери Украины - с тем, что она не получит платы за транзит, которая ежегодно приносит до $3 млрд доходов.
Экономические потери, в случае незаключения нового соглашения о транзите газа, понесет и ЕС. В частности, в случае отсутствия транзита российского газа через Украину, цены на газ в Европе могут значительно возрасти, из-за чего экономика стран ЕС может понести около 1,5 млрд евро потерь. В случае же, если зима будет холодной, то эта сумма может вырасти до 2,1 млрд евро.
- Напомним, в двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принять участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, что свидетельствует о возможном проведении переговоров по транзиту газа.
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