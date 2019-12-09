Встреча Зеленского с Путиным в Париже: Оржель и Витренко смогут присоединиться к обсуждениям, - ОП

9 декабря, 2019, 12:59

В двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга в Киеве 9 декабря.

"В отношении делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе украинской делегации есть господин Оржель (министр энергетики Украины - ред.) и господин Витренко (исполнительный директор Нафтогаза - ред.). При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются ", - сообщил Тимошенко.

Российское издание " РИА Новости " со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.