Встреча Зеленского с Путиным в Париже: Оржель и Витренко смогут присоединиться к обсуждениям, - ОП
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга в Киеве 9 декабря.
"В отношении делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе украинской делегации есть господин Оржель (министр энергетики Украины - ред.) и господин Витренко (исполнительный директор Нафтогаза - ред.). При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются ", - сообщил Тимошенко.
Российское издание " РИА Новости " со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
- Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже не смогут подписать контракт на транзит газа по территории Украины.
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А президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.
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Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству всплывает 13 декабря.
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Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
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