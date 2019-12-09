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Espreso.tvОбщество"Варта на Банковой": акция проходит без нарушений, - МВД

"Варта на Банковой": акция проходит без нарушений, - МВД

Акция у Офиса президента Украины проходит без нарушений

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Twitter.

"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним", - говорится в сообщении.

Количества участников правоохранители не указали.

  • Полицейские установили рамки металлоискателей на входе на ул. Банковую, где проходит акция "Варта на Банковой" перед Офисом президента Украины.
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