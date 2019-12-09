"Варта на Банковой": акция проходит без нарушений, - МВД

9 декабря, 2019, 15:44

Акция у Офиса президента Украины проходит без нарушений

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Twitter.

"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним", - говорится в сообщении.

Количества участников правоохранители не указали.

На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона



Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним! pic.twitter.com/DVqDdIaVSz - МВД Украины (@MVS_UA) 9 декабря 2019