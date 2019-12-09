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Espreso.tvОбщество"Варта на Банковой": полиция установила рамки металлоискателей перед Офисом президента, - очевидцы

"Варта на Банковой": полиция установила рамки металлоискателей перед Офисом президента, - очевидцы

металоискатели под Офисом президента Украины
металоискатели под Офисом президента Украины
фото: Антон Швець
"Варта на Банковой": Полицейские установили рамки металлоискателей на входе до ул. Банковой, где проходит акция "Варта на Банковой" перед Офисом президента Украины

Об этом сообщил в Facebook блогер, активист, член партии "Демократическая Топор" Антон Швец.

"На входе на Банковую со стороны Институтской и Лютеранской полиция поставила рамки", - написал Швец.

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Напомним, возле Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой" против возможной сдачи национальных интересов Украины во время "нормандского" саммита.

8 декабря 19:00, когда активисты пытались установить сцену возле входа в Офис президента, силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.

Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами напротив здания Офиса президента.

Участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб заявил, что сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию главы ОПГ Андрея Богдана.

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