"Варта на Банковой": полиция установила рамки металлоискателей перед Офисом президента, - очевидцы
Об этом сообщил в Facebook блогер, активист, член партии "Демократическая Топор" Антон Швец.
"На входе на Банковую со стороны Институтской и Лютеранской полиция поставила рамки", - написал Швец.
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Напомним, возле Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой" против возможной сдачи национальных интересов Украины во время "нормандского" саммита.
8 декабря 19:00, когда активисты пытались установить сцену возле входа в Офис президента, силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.
Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами напротив здания Офиса президента.
Участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб заявил, что сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию главы ОПГ Андрея Богдана.
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