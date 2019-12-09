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Espreso.tvОбществоПорошенко переписал агробизнес на старшего сына

Порошенко переписал агробизнес на старшего сына


фото: bbc
Пятый президент Украины Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро". Теперь ее конечным бенефициаром стал его старший сын - Алексей

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди основателей "Укрпроминвест-Агро" значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО "Прайм Инвестментс".

Алексей Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe BV и Roshen Group Sarl

Смена собственников состоялась 31 октября.

Агропромышленная компания "Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк - 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", учредителем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда предприятий, входящих в группу, - ЗАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2 ", агрофирма "Депрагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Масс-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".

  • Напомним, в ноябре корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

 

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