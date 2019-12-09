Порошенко переписал агробизнес на старшего сына
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Среди основателей "Укрпроминвест-Агро" значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО "Прайм Инвестментс".
Алексей Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe BV и Roshen Group Sarl
Смена собственников состоялась 31 октября.
Агропромышленная компания "Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк - 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.
Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", учредителем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда предприятий, входящих в группу, - ЗАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2 ", агрофирма "Депрагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Масс-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".
- Напомним, в ноябре корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
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