Порошенко переписывает Roshen на сына: в компании подтвердили

7 ноября, 2019, 11:22

Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе корпорации.

"Что касается причин, то это - вопрос к бенефициарам", - добавили в пресс-службе.

Ранее Центр противодействия коррупции обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) указан Алексей Порошенко - старший сын президента.

При этом по состоянию на 20 мая 2019 г. Петр Порошенко в декларации об имуществе и доходах указал себя бенефициарным владельцем ЦЕКК.

ЦЕКК - одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.

Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ООО УК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Мир и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

Порошенко-старший остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЗАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.