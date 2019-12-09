Парагвайский клуб предлагает $3,5 млн за игрока "Динамо"

9 декабря, 2019, 18:50

Хавбек киевского "Динамо" Гонсалес в ближайшее время может перейти в парагвайскую "Олимпию", клуб предлагает за полузащитника $3,5 млн

Об этом сообщает tigosports.com.

Представители парагвайской "Олимпии" согласовали с отцом Дерлиса Гонсалеса, представляющим его интересы еще и как агент, все детали трансфера полузащитника киевского клуба. За 25-летнего футболиста парагвайская "Олимпия" готова заплатить $3,5 млн.

Начиная с лета прошлого года Гонсалес выступает на правах аренды за "Сантос". Однако в последнее время хавбек потерял доверие тренерского штаба бразильской команды и, скорее всего арендный договор, рассчитанный на два года, будет расторгнут досрочно.

Киевское "Динамо" приобрело Гонсалеса у швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро летом 2015 года. Всего парагваец провел 85 матчей за столичный клуб во всех турнирах, отметившись 12 голами и 15 результативными передачами.