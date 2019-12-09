Нормандский саммите: пресс-конференцию можно ожидать ночью

9 декабря, 2019, 20:32

Корреспондент сообщил, что пресс-конференцию можно ожидать ночью

Об этом сообщил корреспондент "Укринформа" Андрей Лавренюк в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"На данный момент продолжается встреча в "нормандском формате" лидеров. Они прорабатывают коммюнике. По прогнозам заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко встреча продлится, возможно, еще несколько часов. После этого состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После того лидеры продолжат обсуждение в формате рабочего ужина. И только тогда все лидеры выйдут к СМИ. Поэтому финальную пресс-конференцию можно ожидать ночью", - сказал журналист.