Нормандский саммите: пресс-конференцию можно ожидать ночью
9 декабря, 2019, 20:32
Корреспондент сообщил, что пресс-конференцию можно ожидать ночью
Об этом сообщил корреспондент "Укринформа" Андрей Лавренюк в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"На данный момент продолжается встреча в "нормандском формате" лидеров. Они прорабатывают коммюнике. По прогнозам заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко встреча продлится, возможно, еще несколько часов. После этого состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После того лидеры продолжат обсуждение в формате рабочего ужина. И только тогда все лидеры выйдут к СМИ. Поэтому финальную пресс-конференцию можно ожидать ночью", - сказал журналист.
- Напомним, что в Елисейском дворце началась встреча лидеров четырех стран в нормандском формате.
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