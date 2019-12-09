Нормандский саммит: встреча четырех лидеров завершилась
9 декабря, 2019, 20:45
Встреча в нормандском формате в Париже завершилась в 20:40
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что встреча лидеров стран продолжалась более 2 часов.
Отметим, далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
- Ранее сообщалось, что лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают коммюнике, которое должно быть обнародовано по результатам саммита.
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