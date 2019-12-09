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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: встреча четырех лидеров завершилась

Нормандский саммит: встреча четырех лидеров завершилась

Встреча в нормандском формате в Париже завершилась в 20:40

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что встреча лидеров стран продолжалась более 2 часов.

Отметим, далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

 
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