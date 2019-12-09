Нормандский саммит продлится еще несколько часов, стороны готовят коммюнике, - заместитель Богдана
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в комментарии СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Я думаю, что это будет продолжаться несколько часов. Это закрытые переговоры в нормандском формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют, до чего все договорились", - сказал Тимошенко.
По словам заместителя руководителя Офиса президента, на встрече, в частности, присутствовали помощник президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак и советник президента Украины Руслан Демченко.
"Все вопросы обсуждаются в рабочем формате", - отметил Тимошенко.
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