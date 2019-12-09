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Espreso.tvОбществоНацбанк укрепил гривну еще на 15 копеек

Нацбанк укрепил гривну еще на 15 копеек


фото: НБУ
Национальный банк Украины на 9 декабря укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 23,72 гривны за доллар против 23,87 гривны за доллар в пятницу

Такие данные приведены на сайте НБУ .

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,32 грн против 26,48 грн 6 декабря

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