Нацбанк укрепил гривну еще на 15 копеек
9 декабря, 2019, 09:38
Национальный банк Украины на 9 декабря укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 23,72 гривны за доллар против 23,87 гривны за доллар в пятницу
Такие данные приведены на сайте НБУ .
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,32 грн против 26,48 грн 6 декабря
- Напомним, недавно Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
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