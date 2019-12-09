Боевики совершили более 1,2 тыс. военных преступлений на Донбассе, - Гаагский суд ООН
9 декабря, 2019, 15:35
Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад о преступлениях во время войны на Донбассе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад суда.
В докладе говорится, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 года по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 гибели мирного населения из-за боевых действий, из которых 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчины. Более 7 тыс. человек получили ранения, большая часть - в результате обстрела.
Также зафиксировано более 1,2 тыс. случаев военных преступлений на Донбассе. Подозреваемые - "представители ДНР и ЛНР". Эти преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.
- Международный уголовный суд в Гааге принял материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево.
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