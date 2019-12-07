В Гаагу передали материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево
Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.
В материалах приведены факты внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.
Сообщения будут рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.
Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.
- 20 ноября Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины.
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