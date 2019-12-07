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Espreso.tvВойна с РФВ Гаагу передали материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево

В Гаагу передали материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево


фото: helsinki.org.ua
Международный уголовный суд в Гааге принял материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево

Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В материалах приведены факты внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Сообщения будут рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

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