Активистки Femen пытались прорваться на Нормандскую встречу
9 декабря, 2019, 14:58
В понедельник, 9 декабря, в Париже активистки движения Feven попытались попасть в Елисейский дворец, где должна состояться встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции
Об этом сообщил в Facebook журналист Милан Лелич.
"Феменки пытались прорваться к Елисейскому дворцу, полиция быстро их упаковала", - написал журналист.
На видео можно увидеть, как полицейские на улице задерживают полуобнаженных девушек с баннером.
- Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном должна состояться в 15:05.
- Встреча Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.
- На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.
- После саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным .
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