Пристайко очертил главную "красную линию" на переговорах "нормандской четверки"

8 декабря, 2019, 19:46

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главной задачей на Нормандском саммите возвращение под контроль украинской власти оккупированных территорий

Об этом Пристайко написал в twitter.

По его словам, основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским - возвращение под контроль украинской власти всей территории страны в пределах ее международно признанных границ.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко.

Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019