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Espreso.tvОбществоПристайко очертил главную "красную линию" на переговорах "нормандской четверки"

Пристайко очертил главную "красную линию" на переговорах "нормандской четверки"


фото: bbc.com
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главной задачей на Нормандском саммите возвращение под контроль украинской власти оккупированных территорий

Об этом Пристайко написал в twitter.

По его словам, основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским - возвращение под контроль украинской власти всей территории страны в пределах ее международно признанных границ.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко.

 

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