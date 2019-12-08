Пристайко очертил главную "красную линию" на переговорах "нормандской четверки"
Об этом Пристайко написал в twitter.
По его словам, основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским - возвращение под контроль украинской власти всей территории страны в пределах ее международно признанных границ.
"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко.
Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019
- 8 декабря стало известно график встречи представителей "нормандской четверки" , которая состоится 9 декабря в Париже.
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