Гончарук назвал главные задачи Зеленского на Нормандском саммите
Об этом Гончарук заявил в эфире программы "ТСН.Тиждень" .
По словам Гончарука, главными задачами Зеленского в Париже будет достижение мира на Донбассе, освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", а также восстановления контроля Украины своей границы с Россией.
"Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский. Я не разделяю пессимизма по поводу того, что все настроены против нас, что Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям ", - сказал Гончарук.
Также премьер-министр рассказал об основном сценарии переговоров в "нормандском формате", который был утвержден 7 декабря на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны.
"План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речи быть не может принципиально", - сказал Гончарук.
Что касается выборов на Донбассе, то по убеждению премьер-министра, о них не может быть и речи, пока на территории Украины находятся российские гибридные военные подразделения.
"О выборах на Донбассе не может идти речь, пока на территории Украины находятся вооруженные или русская армия собственно, или пророссийские какие-то гибридные военные подразделения. Об этом очень четко президент неоднократно заявлял", - напомнил Гончарук.
- Напомним, 8 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главной задачей на Нормандском саммите возвращения под контроль украинской власти оккупированных территорий.
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