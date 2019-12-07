Во время встречи Лукашенко и Путина в Сочи погас свет
Об этом сообщает Белта.
Инцидент произошел сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран - в помещении погас свет.
"Это Дима Песков. Я знаю", - отреагировал Лукашенко.
Президент Беларуси после встречи с Владимиром Путиным назвал условием интеграции с Россией равные для обоих государств условия.
"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.
По его словам, он не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.
"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - подчеркнул Лукашенко.
- 7 декабря в Минске проходят акции протеста против интеграции Беларуси с Россией.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-