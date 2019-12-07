Аншлюс Беларуси: в Минске вспыхнули протесты против интеграции с Россией

7 декабря, 2019, 13:11

В Минске проходят акции протеста против интеграции Беларуси с Россией

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Протестующие собираются на Октябрьской площади, а также выстраиваются вдоль главных улиц столицы. Участники цепи не держат никаких плакатов, просто становятся бок о бок. Как рассказали участники акции, они хотят жить в независимом от России государстве и не продаваться за газ.

Активисты отмечают, что не для того Беларусь 300 лет завоевывала независимость. И претензии России на управление Беларусью очень возмущают граждан страны.

На акцию люди пришли даже с маленькими детьми, однако протестующие предполагают, что их будут разгонять силовыми методами.

"Будет как всегда - побои и аресты. А что, бывают другие варианты? Не бывает. Просто уже нет сил бояться этого, пусть бьют, пусть арестовывают. Этот усатый козел сказал открыто - что демократии не будет, а наша милиция для того, чтобы бить наблюдателей. Он объявил нам войну. Мирно мы не договоримся ", - заявил один из участников акции.