Аншлюс Беларуси: в Минске вспыхнули протесты против интеграции с Россией
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Протестующие собираются на Октябрьской площади, а также выстраиваются вдоль главных улиц столицы. Участники цепи не держат никаких плакатов, просто становятся бок о бок. Как рассказали участники акции, они хотят жить в независимом от России государстве и не продаваться за газ.
Активисты отмечают, что не для того Беларусь 300 лет завоевывала независимость. И претензии России на управление Беларусью очень возмущают граждан страны.
На акцию люди пришли даже с маленькими детьми, однако протестующие предполагают, что их будут разгонять силовыми методами.
"Будет как всегда - побои и аресты. А что, бывают другие варианты? Не бывает. Просто уже нет сил бояться этого, пусть бьют, пусть арестовывают. Этот усатый козел сказал открыто - что демократии не будет, а наша милиция для того, чтобы бить наблюдателей. Он объявил нам войну. Мирно мы не договоримся ", - заявил один из участников акции.
- Напомним, 5 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и суверенитет и вести страну в состав РФ
- Заявление президента Лукашенко появилась после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Беларуси.
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