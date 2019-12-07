Венгрия назвала условие разблокирования вступления Украины в НАТО
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто заявил, что профессиональная экспертиза Венецианской комиссии, якобы, доказала, что украинский языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".
"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - заявил глава МИД Венгрии.
Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.
"Новый президент, новая надежда", - сказал Сийярто. По его словам, как только закарпатские венгры "вновь получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.
- Напомним, 2 декабря Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за заявления о венгерской автономии в Украине и блокировки сотрудничества с НАТО.
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