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Espreso.tvОбществоВенгрия назвала условие разблокирования вступления Украины в НАТО

Венгрия назвала условие разблокирования вступления Украины в НАТО


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права венгерскому меньшинству"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто заявил, что профессиональная экспертиза Венецианской комиссии, якобы, доказала, что украинский языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - сказал Сийярто. По его словам, как только закарпатские венгры "вновь получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

  • Напомним, 2 декабря Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за заявления о венгерской автономии в Украине и блокировки сотрудничества с НАТО.
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