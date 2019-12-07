Венгрия назвала условие разблокирования вступления Украины в НАТО

7 декабря, 2019, 22:11

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права венгерскому меньшинству"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто заявил, что профессиональная экспертиза Венецианской комиссии, якобы, доказала, что украинский языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - сказал Сийярто. По его словам, как только закарпатские венгры "вновь получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.