Украина вручила послу Венгрии ноту протеста
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"2 декабря в МИД Украины был приглашен Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому - в связи с интервью от 28 ноября - было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. Вручена нота протеста ", - говорится в сообщении.
Во время беседы дипломата дополнительно отметили, что украинский закон "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения.
"Было дополнительно отмечено, что закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот придает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - отметили в МИД.
- Напомним, ранее сообщалось, что венгерский посол пожаловался на сложности в изучении украинского языка.
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