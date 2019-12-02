Украина вручила послу Венгрии ноту протеста

2 декабря, 2019, 21:53

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за заявления о венгерской автономии в Украине и блокировки сотрудничества с НАТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"2 декабря в МИД Украины был приглашен Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому - в связи с интервью от 28 ноября - было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. Вручена нота протеста ", - говорится в сообщении.

Во время беседы дипломата дополнительно отметили, что украинский закон "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения.

"Было дополнительно отмечено, что закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот придает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - отметили в МИД.