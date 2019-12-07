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Espreso.tvКрым - это УкраинаВ оккупированном Крыму ограбили собор ПЦУ

В оккупированном Крыму ограбили собор ПЦУ


фото: krymr.com
Архиепископ Климент заявил, что в Симферополе ограбили собор Православной церкви Украины

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

По словам архиепископа Климента, помещение кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе обокрали, когда его не было в Крыму.

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, занимающиеся ремонтом, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал ", - рассказал Климент.

  • Напомним, 23 ноября 2019 года, в кафедральном соборе Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
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