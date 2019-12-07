В оккупированном Крыму ограбили собор ПЦУ

7 декабря, 2019, 12:31

Архиепископ Климент заявил, что в Симферополе ограбили собор Православной церкви Украины

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

По словам архиепископа Климента, помещение кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе обокрали, когда его не было в Крыму.

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, занимающиеся ремонтом, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал ", - рассказал Климент.