В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по жертвам Голодомора
Подробности со ссылкой на Крым.Реалии рассказывает Еспресо.TV .
"Сегодня вся Украина чтит память жертв голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, напоминающими о тех трагических событиях, поминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой - укрепили нашу нацию сегодня, потому что память о тех событиях не дает нам погибнуть как нации, как государству сегодня", - сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.
По его словам, "очень важно помнить к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление".
"Жизнь человека бесценна, никто из чиновников никогда ради собственных идей, амбиций, и теорий не может жертвовать людьми", - сказал Климент.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?