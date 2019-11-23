В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по жертвам Голодомора

23 ноября, 2019, 13:59

В субботу, 23 ноября 2019 года, в кафедральном соборе Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов

Подробности со ссылкой на Крым.Реалии рассказывает Еспресо.TV .

"Сегодня вся Украина чтит память жертв голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, напоминающими о тех трагических событиях, поминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой - укрепили нашу нацию сегодня, потому что память о тех событиях не дает нам погибнуть как нации, как государству сегодня", - сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По его словам, "очень важно помнить к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из чиновников никогда ради собственных идей, амбиций, и теорий не может жертвовать людьми", - сказал Климент.